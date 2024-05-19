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أحمد جودة - القاهرة - قدم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، الدعم لفريقه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل انطلاق المباراة التي ينتظرها الأبيض اليوم ضد نهضة بركان المغربي في إياب الكونفدرالية.

فرجاني ساسي يدعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة هامة ومرتقبة من الجماهير ضد نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية.



ونشر اللاعب التونسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة مجمعه لفريق الزمالك مع الجهاز الفني يدعم من خلالها الفريق الأبيض ووضع عليها ايموشن قلب أبيض اللون.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي.



والجدير بالذكر أن اللاعب لديه مباراة قوية مع الغرافة أمام نادي قطر في نصف نهائي كأس الأمير القطري.

