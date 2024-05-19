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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. يضرب فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد النني، موعدا مع إيفرتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، ومباراة اليوم ستكون الأخيرة للاعب المصري محمد النني رفقة "جانرز"، بعد إعلانه الرحيل عن الفريق، في فيديو عبر منصة "إكس": "النهارده بقول مع السلامة وشكرا على كل الدعم الذي تم تقديمه لي، ستظلون في قلبي، لا أستطيع أن أقول لكم كم حبي لكم ولا أستطيع نسيان دعمكم لي ومنتظركم في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل من أجل توديعكم وجها لوجه".

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. وتكمن إثارة المواجهة في تمسك أرسنال بالتتويج باللقب المحلي المرموق والعريق، لكونه يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وبالتالي فإن فوز الجانرز علي إيفرتون ليمنح وحده المدفعجية اللقب، بل يتطلب تعثر مان سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام ويست هام في الجولة ذاتها.

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. ويتأهب فريق آرسنال لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيواجه فريق إيفرتون، وستقام المباراة على ملعب "الإمارات" في نهاية موسم 2023-2024، وآرسنال بحاجة للفوز للمنافسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الأول بفارق نقطتين.

مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. إيفرتون، من جهته، يحتل المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. المباراة ستنطلق في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. وستُبث على قناة beIN sports HD2، وسيعلق عليها خليل البلوشي.

تشكيل أرسنال ضد إيفرتون اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. ويبدأ المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا. خط الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بن وايت. خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – توماس بارتي. خط الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – كاي هافيرتز.

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون يلا شوت اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.. ورغم ذلك فإن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، لا مفر أمامه من حشد قوته الضاربة وأعمدته الرئيسية من أجل تحقيق الفوز علي إيفرتون، حتي وإن كان مصير تتويج فريقه تحدده مواجهة أخري، خاصة أن أرتيتا لم يغفل أن الأعصاب الهادئة التي يتسلح بها إيفرتون تعتبر مصدر إزعاج لفريقه.