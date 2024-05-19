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أحمد جودة - القاهرة - تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. يضرب فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد النني، موعدا مع إيفرتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، ومباراة اليوم ستكون الأخيرة للاعب المصري محمد النني رفقة "جانرز"، بعد إعلانه الرحيل عن الفريق، في فيديو عبر منصة "إكس": "النهارده بقول مع السلامة وشكرا على كل الدعم الذي تم تقديمه لي، ستظلون في قلبي، لا أستطيع أن أقول لكم كم حبي لكم ولا أستطيع نسيان دعمكم لي ومنتظركم في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل من أجل توديعكم وجها لوجه".

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. وتكمن إثارة المواجهة في تمسك أرسنال بالتتويج باللقب المحلي المرموق والعريق، لكونه يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وبالتالي فإن فوز الجانرز علي إيفرتون ليمنح وحده المدفعجية اللقب، بل يتطلب تعثر مان سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام ويست هام في الجولة ذاتها.

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. ويتأهب فريق آرسنال لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيواجه فريق إيفرتون، وستقام المباراة على ملعب "الإمارات" في نهاية موسم 2023-2024، وآرسنال بحاجة للفوز للمنافسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الأول بفارق نقطتين.

مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. إيفرتون، من جهته، يحتل المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. المباراة ستنطلق في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. وستُبث على قناة beIN sports HD2، وسيعلق عليها خليل البلوشي.

تشكيل أرسنال ضد إيفرتون اليوم

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. ويبدأ المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا. خط الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بن وايت. خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – توماس بارتي. خط الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – كاي هافيرتز.

تويتر Arsenal الآن HD مشاهدة مباراة أرسنال × إيفرتون في لقاء الحسم Twitter بالدوري الإنجليزي.. ورغم ذلك فإن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، لا مفر أمامه من حشد قوته الضاربة وأعمدته الرئيسية من أجل تحقيق الفوز علي إيفرتون، حتي وإن كان مصير تتويج فريقه تحدده مواجهة أخري، خاصة أن أرتيتا لم يغفل أن الأعصاب الهادئة التي يتسلح بها إيفرتون تعتبر مصدر إزعاج لفريقه.