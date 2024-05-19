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أحمد جودة - القاهرة - Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. تترقب جماهير القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية بعد أن أقيمت مواجهة الذهاب الأحد الماضي، على الملعب البلدي ببركان، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف، ونقدم في إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة كل ما يخص خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم الأحد.

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف، للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصل عليها عام 2019، ونجح الزمالك في الصعود للمباراة النهائية، بعد إقصاء فريق دريمز الغاني، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (3\0).

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان اليوم

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ويستضيف نادي الزمالك، على أرضه ستاد القاهرة الدولي، منافسه فريق نهضة بركان المغربي، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة البركان في في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة حاسمة في الثامنة مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي في المغرب انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية

وتعتبر قناة بين سبورت القطرية المشفرة، هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية 2023/2024، إذ هي الراعي الرسمي لنقل كافة منافسات الكاف حصريًا، للعملاء التابعين لها فقط داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة البركان

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، بشكل مجاني للجماهير المصرية، عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل حصد لقب الكونفدرالية، وحذر المدير الفني لاعبيه من استقبال أهداف تزيد من صعوبة مهمة الفريق في اللقاء، وشدد على ضرورة التركيز خلال المباراة.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ويعلق على مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، المصري على محمد على والمغربي جواد بدة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة وعلاج السلبيات التي وقع فيها الفريق في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في المغرب، وطالب جوميز لاعبي الأبيض بغلق المساحات أمام لاعبي المنافس وحذر من الكرات العرضية للفريق المغربي.

ويغيب كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى الزناري للإصابة ومحمد أشرف "روقا" ومحمود علاء لأسباب فنية، بخلاف الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم، محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وياسر حمد وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف ومهاب ياسر وإبراهيما نداي ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وأحمد مصطفى "زيزو "و سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تشكيل الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح خط الوسط نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري

وفي المقابل يتطلع فريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز أو التعادل في لقاء اليوم من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية، وكان الفريق المغربي اختتم تدريباته مساء الأمس على ستاد القاهرة الدولي استعدادًا للقاء اليوم.

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة اللقاء خاصة وأن الزمالك يخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، وطالب معين الشعباني لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء وعدم ارتكاب أخطاء ليستغلها الزمالك في المباراة.

Quality HD.. مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024.. ويعتمد الجهاز الفني للفريق على لاعبيه أمثال حمزة حمياني وحمزة الموساوي وإيسوفو دايو وعبد الحق عسال وعادل تاحيف وأيوب خيري ومحمد المرابط وياسين البحيري ويوسف الفحلي وفاليري ياسين ويوسف مهيري