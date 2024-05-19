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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة مانشستر سيتي و وست هام اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2024

مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2024.. تُقام اليوم الأحد، 19 مايو 2024، مباراةٌ حاسمةٌ تجمع بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام في ختام الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تُقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، وستكون بمثابة صراعٍ حاسمٍ على لقب الدوري، حيث يحتاج "السيتيزن" للفوز فقط لِالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيست سيت ووست هام من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

معركة حاسمة: مانشستر سيتي يواجه وست هام في صراع لقب الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنوياتٍ عاليةٍ، بعد فوزه الأخير على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، مما أعاده إلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال.

ويُقدم مانشستر سيتي مستوياتٍ مُقنعةً هذا الموسم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، حيث يُعدّ من أقوى الفرق في أوروبا.

في المقابل، يدخل وست هام المباراة دون أيّ ضغوطٍ كبيرةٍ، حيث يمُر بموسمٍ متوسط، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

ومع ذلك، فإنّ المباراة ستُحمل طابعًا خاصًا لِجماهير مانشستر سيتي، حيث ستكون فرصةً لِلاحتفال بلقب الدوري في حال تحقيقه.

موعد حاسم لِمانشستر سيتي ووست هام



يُحدد اليوم الأحد 19 مايو موعدًا حاسمًا في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث ستُقام مباراةٌ فاصلةٌ بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة.

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد الاتحاد، معقل مانشستر سيتي.

إليك بعض المواعيد الأخرى للمباراة في مختلف الدول العربية:

السودان وليبيا: 5 مساءً

الأردن: 6 مساءً

السعودية والكويت وقطر: 6 مساءً

الإمارات: 7 مساءً

الجزائر والمغرب وتونس: 4 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

يُمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة أحداث المباراة الحاسمة بين مانشستر سيتي ووست هام، والتي ستُقام مساء غدًا الأحد 19 مايو في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، عبر القناة التالية:

قناة beIN Sports HD 1: ستُذاع المباراة بشكلٍ مباشرٍ على قناة beIN Sports HD 1، وهي القناة الرياضية الشهيرة التي تُتيح للمشاهدين الاستمتاع بالتعليق باللغة العربية على المباراة.

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1

إليك جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 على بعض الأقمار الصناعية الشائعة في الوطن العربي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11058 أفقي 27500 عرب سات 12527 عمودي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 11747 عمودي 27500

معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي



يعلق على أحداث مباراة مان سيتي ووست هام، المعلق عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتى المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي



جاء تشكيل مان سيتى المتوقع ضد وست هام اليوم كما يلي: