نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري العام.
ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي في السادسة من مساء الأحد على استاد الاسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
وجاء التشكل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد دسوقي - محمد عمار - حمدي النقاز
خط الوسط: هشام محمد- عماد حمدي - ايريك تراوري - عبد الرحمن مجدي
خط الهجوم: نادر فرج - خالد النبريصي
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد فوزي - حاتم سكر - عصام صبحي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - عمر الساعي - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.