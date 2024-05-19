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أحمد جودة - القاهرة - مباشر كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان نهائي الكونفدرالية 2024 .. مع اقتراب موعد المواجهة الحاسمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، تترقب جماهير كرة القدم بفارغ الصبر مباراة الزمالك المصري ضد نهضة بركان المغربي. هذه المباراة ليست مجرد لقاء كروي عادي، بل هي ملحمة رياضية ينتظرها عشاق الكرة في كل مكان، حيث يتواجه اثنان من أفضل الفرق الأفريقية على الساحة، في مباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية.

الزمالك، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، يدخل هذه المباراة بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين لتحقيق اللقب القاري. تحت قيادة مدربه الكفء، يواصل الفريق الأبيض رحلته نحو المجد، معتمدًا على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة والمهارة. نجوم مثل شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم أداء مميز يليق بتاريخ النادي العريق. جماهير الزمالك تأمل في أن يكون هذا النهائي هو اللحظة التي يستعيد فيها الفريق بريقه القاري ويضيف بطولة جديدة إلى خزائنه.

على الجانب الآخر، يسعى نهضة بركان إلى مواصلة تحقيق النجاحات في الساحة الأفريقية، بعد أن أصبح أحد القوى الصاعدة في كرة القدم المغربية. الفريق البركاني، الذي يقدم أداءً ثابتًا وقويًا في البطولات الأفريقية، يدخل هذه المباراة بتصميم كبير على تحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى المغرب. بقيادة مدربهم المحنك ولاعبيهم المميزين مثل محسن ياجور وعمر النمساوي، يسعى نهضة بركان لإثبات أن تفوقهم ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة للعمل الجاد والتخطيط السليم.

تاريخ المواجهات بين الزمالك ونهضة بركان يحمل في طياته ذكريات مثيرة، حيث سبق لهما أن التقيا في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في عام 2019، والذي كان من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة. هذه المباراة تعيد إلى الأذهان تلك الذكريات وتجعل من اللقاء المرتقب مناسبة خاصة لمحبي الفريقين.

من الناحية التكتيكية، ينتظر الجميع مواجهة حامية بين أسلوبين مختلفين في اللعب. الزمالك يعتمد على اللعب الهجومي المنظم والتمريرات السريعة التي يتميز بها لاعبوه، بينما يعتمد نهضة بركان على التنظيم الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة السريعة. هذا التباين في الأساليب يعد بمباراة مثيرة ومليئة بالتحولات.

مع اقتراب موعد المباراة، يصبح البحث عن رابط بث مباشر على كورة لايف هو الشغل الشاغل للجماهير المتعطشة لمتابعة هذا الحدث الكبير. يمكن للمشاهدين من خلال هذا الرابط متابعة كل لحظة من لحظات المباراة، مما يضيف لذة خاصة لمتابعة هذا النهائي المرتقب.

أهمية هذه المباراة تتجاوز حدود الملعب، فهي تعكس التنافس القاري بين كرة القدم المصرية والمغربية، وتمثل فرصة لعرض المواهب والإمكانات الكروية التي تمتلكها الأندية في كلا البلدين. كما أنها تحمل في طياتها رسالة عن الروح الرياضية والتنافس الشريف الذي يجمع بين الفرق الأفريقية.

في الختام، مع اقتراب ساعة الصفر، يزداد الشغف والترقب لمشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024. استعدوا لمتابعة مباراة قد تكون من أروع المباريات في تاريخ البطولة، حيث يجتمع الإبداع الكروي والتكتيك المميز في عرض كروي لا يفوت. تابعوا البث المباشر عبر كورة لايف واستمتعوا بكل لحظة من لحظات هذا النهائي التاريخي.

مشاهدة بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان نهائي الكونفدرالية 2024

تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تشكيل الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح خط الوسط نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان اليوم

مشاهدة بث مباشر الزمالك × نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. ويستضيف نادي الزمالك، على أرضه ستاد القاهرة الدولي، منافسه فريق نهضة بركان المغربي، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة البركان في في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

قنوات بث مباراة الزمالك ونهضة البركان نهائي الكونفدرالية 2024

تعتبر قناة بين سبورت القطرية المشفرة، هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية 2023/2024، إذ هي الراعي الرسمي لنقل كافة منافسات الكاف حصريًا، للعملاء التابعين لها فقط داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.