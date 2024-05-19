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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في ليلة حسم الدوري الإنجليزي، سيكون عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، فى جميع أنحاء العالم، على موعد اليوم، الأحد، لمتابعة الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من منافسات الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي ستكشف عن بطل المسابقة، بين مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر ومنافسه أرسنال الوصيف، فى تكرار لما حدث الموسم الماضي، عندما تم الإعلان عن بطل المسابقة أيضًا في الجولة الأخيرة.

ختام الدوري الإنجليزي

وتقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في نفس التوقيت، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون مباراتا مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد، وأرسنال مع إيفرتون، الأكثر متابعة لتحديد بطل النسخة الحالية من البريميرليج، كما ستكون مواجهة ليفربول مع وولفرهامبتون، ضمن المباريات الأكثر متابعة، خاصة وأنها ستكون الأخيرة للمدرب الفني الألماني لفريق الريدز، يورجن كلوب.

مانشستر سيتي يواجه وست هام لحسم اللقب

ويستضيف مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 88 نقطة، نظيره فريق وست هام يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 52 نقطة، وآمله الوحيد هو تحقيق الفوز، من أجل تحقيق اللقب للموسم الرابع على التوالي، والعاشر في تاريخه.

ويسعى أبناء المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على فريق الهامرز، من أجل ضمان التتويج بلقب البريميرليج، خاصة أن نتيجة أخرى تمنح اللقب لمنافسة المباشر فريق أرسنال، حال فوزه على إيفرتون فى نفس التوقيت.

ويفتقد مانشستر سيتي في مواجهة اليوم حارسه الأساسي البرازيلي إيدرسون مورايس، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى عينه اليمنى خلال مواجهة توتنهام الأخيرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البلجيكي كيفن دي بروين، بسبب الإصابة التي تعرض لها أيضا خلال مواجهة السبيرز.

يعد اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز بإثارة كبيرة، حيث لا تزال هوية البطل مجهولة تتأرجح بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ورغم أن الكفة ترجح تحقيق مانشستر سيتي لقبه الرابع على التوالي، في إنجاز إنجليزي غير مسبوق، فإن الملاحق أرسنال يتمسك بالأمل، حتى وإن كان ضئيلا.

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه وستهام يونايتد وفي رصيده 88 نقطة، بينما يواجه أرسنال ضيفه إيفرتون وبرصيده 86 نقطة.



انتصار أرسنال على إيفرتون، وهزيمة مانشستر سيتي من وستهام.



أما مانشستر سيتي، فسيحقق اللقب العاشر في تاريخه، والسادس في حقبة المدرب جوسيب غوارديولا في حال:

تعادل أو هزيمة أرسنال أمام إيفرتون بأي نتيجة، من دون النظر لنتيجة مانشستر سيتي.

وستنطلق مباريات الجولة الأخيرة الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.