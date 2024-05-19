نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب يوفنتوس بعد نهاية عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز تشكيلته من خلال التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب يوفنتوس

يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه للموسم المقبل بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الآن ينافس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه مانشستر سيتي في النهائي يوم السبت المقبل.

أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشستر يونايتد يجري حاليًا محادثات مع لاعب وسط يوفنتوس، أدريان رابيو، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان اللاعب الفرنسي قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل عامين، لكن والدته ووكيلته، فيرونيك، رفعت المطالب المالية في اللحظة الأخيرة مما أدى إلى فشل الصفقة.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وتتبقى له مباراتان فقط مع الفريق ضد مونزا وبولونيا في الجولتين المقبلتين، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن تمديد العقد.