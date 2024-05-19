يلا شوتArsenal V Everton (0-0).. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - Arsenal V Everton يلا شوت(0-0).. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع، مباشر الآن مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم الأحد 19 مايو 2024 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مع عرض القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون ومعلق مباراة أرسنال وتشكيل فريق أسنال ووصف دقيق لأحداث مباراة أرسنال الحاسمة اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويبحث جمهور أرسنال وعشاق البريميرليج في مختلف الأقطار العربية اليوم الأحد عن موعد مباراة آرسنال وإيفرتون ضمن منافسات ختام الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 مع عرض القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد إيفرتون ومعلق المباراة بين كتيبة أرسنال وإيفرتون في ظل المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بين أرسنال وحامل اللقب مانشستر سيتي.



وتقام المباراة بين أرسنال وإيفرتون على أرض ملعب استاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. وضع أرسنال وإيفرتون

ويحتل أرسنال قبل هذه المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

أما فريق إيفرتون فيحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في ليلة حسم الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة آرسنال وإيفرتون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي



تنقل مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم الأحد عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

تردد قناة beIN Sports HD 2 على نايل سات:

-تردد القناة: 11810.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي:



من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم دافيد رايا بن وايت، ويليام صاليبيا، جابرييل، تاكيهيرو تومياسو توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد. بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تروسارد

ما هو سيناريو "الصدمة".. تحقيق أرسنال للقب على حساب مانشستر سيتي؟

انتصار أرسنال على إيفرتون، وتعادل مانشستر سيتي ووستهام.

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أما مانشستر سيتي، فسيحقق اللقب العاشر في تاريخه، والسادس في حقبة المدرب جوسيب غوارديولا في حال: