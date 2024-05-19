نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن وجهة مبابي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إنه من الواضح ولا توجد شكوك كثيرة حول وجهة مواطنه كيليان مبابي المقبلة.

أعلن مبابي أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وتشير كل التوقعات إلى أنه سينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

ديشامب يكشف وجهة مبابي المقبلة



وقال ديشامب في برنامج "تيلي فوت": "الآن نحن سننتظر مرة ثانية لمعرفة ما سيحدث، لكن من الواضح أنه لا توجد شكوك كثيرة، وأن الأمور ستعلن رسميًا".

وقال ديشامب إن مبابي "قدم أشياء رائعة طيلة سبع سنوات في باريس سان جيرمان والإحصائيات تبرهن أنه شيء خارج عن المألوف".