قرار عاجل من حسين لبيب قبل ساعات من موقعة الزمالك ونهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قرارًا عاجلًا قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إياب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، التي ستقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم.

قرار حسين لبيب قبل موقعة الزمالك ونهضة بركان

وعد حسين لبيب اللاعبين بمكافآت مالية كبيرة قبل مواجهة نهضة بركان. ووفقًا لمصدر داخل النادي، قام لبيب بالاتصال بالفريق وأبلغهم بمكافآت خيالية في حال تحقيق الفوز باللقب. وقد وعده اللاعبون بالسعي للتتويج.

يذكر أن نادي الزمالك تعرض للهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب النهضة البلدي ببركان، ويحتاج الفريق للفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" بعد تجاوزه فريق دريمز الغاني في الدور نصف النهائي، حيث تعادل الفريقان ذهابًا في ستاد القاهرة، قبل أن يحقق الزمالك الفوز إيابًا بثلاثة أهداف دون رد.