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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء man city vs west ham مباراة مانشستر سيتي ووست هام دون تقطيع، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة الحسم، حيث سيكونون على موعد مع مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام اليوم الأحد 19 مايو 2024 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعل البحث عنه عبر محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية في ليلة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين السيتي المتصدر الحالي بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلاقي بدوره اليوم فريق إيفرتون.

وتأتي المباراة بين مانشستر سيتي ووست هام ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدور الأول من البرييمرليج قد انتهت بفوز السيتي 3-1 مما يؤكد سهلوة مواهة الليلة على حامل لقب البريميرليج.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام على أرض ملعب استاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي من حيث موعد المباراة بين مانشستر سيتي ووست هام والقنوات الناقلة لمباراة السيتي وغيرها من التفاصيل.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام اليوم الأحد 19 مايو 2024 عند الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 6:00 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي



سيتم بث مباراة السيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويتم نقل مباراة السيتي ضد وست هام عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 إتش دي beIN Sports 1 HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي 2024

تردد beIN Sports HD 1 على سهيل سات

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.علق مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي



يقوم المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام اليوم الأحد 19 مايو 2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز.