شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × نهضة البركان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × نهضة البركان Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024

يُواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراةٍ حاسمةٍ تُقام على استاد القاهرة الدولي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك ونهضة بركان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الزمالك يواجه نهضة بركان في مواجهة حاسمة لحسم اللقب

يدخل الزمالك المباراة بمعنوياتٍ عاليةٍ بعد فوزه في آخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز، بينما يدخل نهضة بركان مُحملًا بثقةٍ كبيرةٍ بعد تحقيقه الفوز في مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة 2-1.

يُدرك الزمالك أنّ الفوز هو السبيل الوحيد لتحقيق لقب البطولة، بعد خسارته في مباراة الذهاب، بينما سيُحاول نهضة بركان الحفاظ على تقدمه والظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ستكون المباراة بمثابة فرصةٍ ذهبيةٍ للفريقين لِكتابة التاريخ، حيث سيُحاول الزمالك تعويض خسارته في مباراة الذهاب وتحقيق لقبه الأول في البطولة، بينما سيُحاول نهضة بركان الحفاظ على لقبه والتتويج للمرة الثانية.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا، حيث نفدت تذاكر المباراة في وقتٍ قصيرٍ جدًا، ممّا يُؤكد على شغف الجماهير المصرية بدعم فريقها في هذه المباراة الحاسمة.

موعد حاسم لِـ "الفارس الأبيض": مباراة الزمالك ونهضة بركان تُقام اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية



يُلبي عشاق كرة القدم في الوطن العربي موعدًا هامًا مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024، حيث تُقام مباراة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

تُقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصةٍ أخيرةٍ لِـ "الفارس الأبيض" لِلتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

إليك بعض مواعيد المباراة في مختلف الدول العربية:

تونس والمغرب والجزائر: 6 مساءً

ليبيا والسودان: 7 مساءً

الأردن وقطر والكويت والسعودية: 8 مساءً

الإمارات العربية المتحدة: 9 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

يُمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة أحداث المباراة الحاسمة بين الزمالك ونهضة بركان، والتي تُقام مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر القنوات التالية:

1. قنوات beIN Sports:

تُذاع المباراة بشكلٍ مباشرٍ على قناة beIN Sports 6، وهي القناة الرياضية الشهيرة التي تُتيح للمشاهدين الاستمتاع بالتعليق باللغة العربية على المباراة.

تُعدّ مجموعة قنوات beIN Sports من أهمّ القنوات الناقلة للمباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك حقوق بثّ بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بشكلٍ حصريٍّ.

2. البث الأرضي:

تمّ تخصيص قناة على البث الأرضي في مصر لِبثّ مباراة ذهاب الكونفدرالية، ممّا يعني أنّه يُمكن للمشاهدين في مصر مشاهدة مباراة الإياب أيضًا عبر البث الأرضي.

يُمكن للمشاهدين في مصر ضبط أجهزتهم على تردد القناة الأرضية المخصصة لِبثّ المباراة لِمشاهدة المباراة بشكلٍ مجانيٍّ.

جدول ترددات قناة beIN Sports 6

إليك جدول ترددات قناة beIN Sports 6 على بعض الأقمار الصناعية الشائعة في الوطن العربي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11058 أفقي 27500 عرب سات 12527 عمودي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 11747 عمودي 27500

معلق مباراة نهضة بركان ضد الزمالك اليوم



أعلنت قنوات بين سبورت عن معلق لقاء نهضة بركان ضد الزمالك، وقررت اختيار معلق مصري وآخر مغربي للتعليق علي ماتش اليوم.

ويعلق عن لقاء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، والمعلق الرياضى المغربي جواد بدة.

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية

خاض نادي الزمالك رحلةً مُثيرةً في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2024، واجه خلالها العديد من التحديات، لكنه نجح في تخطيها وتحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية.

مرحلته الأولى:

واجه الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي، حيث خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، لكنه نجح في قلب النتيجة في لقاء الإياب، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-1.

مرحلة المجموعات:

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات، حيث تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل واحد.

حقق الزمالك الانتصار في مباراتين ضد أبوسليم الليبي، وانتصارين ضد سوار الغيني، وتعادل مع ساجرادا الأنجولي.

مرحلة خروج المغلوب:

واجه الزمالك فريق فيوتشر المصري في ربع النهائي، حيث حقق فوزًا في لقاء الذهاب بنتيجة 3-2، وتعادل في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

واجه الزمالك فريق دريمز السوداني في نصف النهائي، حيث تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 0-0، وحقق فوزًا عريضًا في لقاء الإياب بنتيجة 3-0.

النهائي:

واجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، حيث خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، أحمد فتوح،

الوسط: نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى ومحمد شحاتة

فى الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.

هدافي بطولة الكونفدرالية

يأتي ترتيب هدافي بطولة الكونفدالية كما يلي: