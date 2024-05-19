نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع، أعلن ديفيد مويس مدرب فريق وست هام يونايتد، تشكيل الفريق الرسمي لخوض مباراة مانشستر سيتي، في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 38.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 88 نقطة، وبالتالي فإن أي تعثر يلحق بالسيتي، مع تفوق أرسنال على إيفرتون في الجولة ذاتها يذهب باللقب إلي الجانرز.

والتعادل أو الخسارة من الممكن ألا يؤثرا على تتويج مانشستر سيتي في حالة خسارة أو تعادل أرسنال مع إيفرتون، وبالتالي فإن الحسابات المعقدة يضع لها حدا وينهي الموقف لمصلحة السيتي فوزه على وست هام العريق بموقعة الاتحاد.

ويدرك الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، هذا الواقع تماما، ولذلك اتخذ بعض الإجراءات على مدار الساعات الأخيرة، مثل: مشاهدة تسجيلات لمباريات فريقه المحلية والقارية لتحديد نقاط الضعف وأوجه القصور لتفاديها في مواجهة وست هام، بجانب استقراره على الدفع بعناصره الأساسية وقوته الضاربة وأعمدته الرئيسية ضمن التشكيل الأساسي الذي سيؤدي به مباراة الجولة الختامية، مثل: أورتيجا في حراسة المرمى، وجفارديول ومانويل أكانجي وروبن دياز وكايل ووكر رباعي خط الدفاع ورودري وكيفين دي بروين وبرناردو سيلفا ثلاثي متوسط الميدان، وجاك جيريلتش وفيل فودين قاعدة مثلث هجومي رأسه ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي مساء يوم الأحد 19 مايو 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

تلعب المباراة على استاد الاتحاد، معقل فريق السيتي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تشكيل فريق ويست هام أمام مان سيتي

وجاء تشكيل وست هام يونايتد الرسمي كما يلي:

في حراسة المرمى ألفونس أريولا الدفاع زوما- كونستانتينوس مافروبانوس- آرون كريسويل. الوسط فلاديمير كوفال- جيمس وارد براوس- توماس سوتشيك- إيمرسون. الهجوم محمد قدوس- ميكائيل أنطونيو-لوكاس باكيتا.





يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بينما يقبع وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.