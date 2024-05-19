نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوقع بروتوكول تعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري و أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، اليوم الأحد بالتوقيع على بروتوكول التعاون بين الجانبين وذلك بحضور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حسن غطاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات، نظرًا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه كلية التربية الرياضية من كوادر أكاديمية رياضية متميزة لديها القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل الرياضي من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية.

وعقب توقيع البروتوكول قام أحمد عبد القادر بإهداء رجب عبد القادر درع كلية التربية الرياضية والتي نظمت اليوم أيضا احتفالية كبرى تحت عنوان رسالة من شباب مصر.

