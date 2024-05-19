انت الأن تتابع خبر الفراج يشن هجوما حادا على الجماهير بعد حصول هذا الأمر الكارثي !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في تغريدة نشرها على منصة إكس، التركيز المفرط والمطالبات الجماهيرية بمعاقبة اللاعبَين بروزوفيتش من النصر ومالكوم من الهلال، بعد رصد كاميرات الهواتف لحركاتهما غير اللائقة خلال مباراة الديربي مساء الجمعة. وأشار إلى أن التقاط الأحداث الهامشية ودعوات معاقبة اللاعبين تهدر الوقت، الجهد والأعصاب، متسائلاً، "من سيتحمل اللعب لدينا وسط كل هذا الاستهداف؟".

وأضاف الفراج أن مثل هذه الحالات تعتبر استثناء وليست القاعدة، معبراً عن امتنانه أن إدارة اللعب في السعودية تتم بأيدي أمينة. كما لفتت عدسات الكاميرا إلى قيام اللاعبين بحركات غير أخلاقية تجاه جمهور الفريق المنافس، الأمر الذي أدي إلى إطلاق جماهير هذا الفريق صافرات الاستهجان.

تتبع هذه القضية حالات مماثلة في الماضي حيث شهدت الرياضة العالمية والمحلية العديد من التجاوزات التي تم التقاطها عبر كاميرات المشجعين، مما يُظهر تزايد التفاعل بين التكنولوجيا وجمهور الرياضة. بيد أن هذا الحادث يُلقي الضوء مجدداً على الضغوط التي يعيشها اللاعبون في الدوريات الكبرى وتحديات الحفاظ على السلوك الرياضي في عالم يزيد فيه التدقيق العام.