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أحمد جودة - القاهرة - فاز كالياري 2-0، اليوم الأحد، على ملعب ساسولو، ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي كالياري خارج الديار كل من لاعب الوسط الشاب 20 عامًا، ماتيو براتي (ق71)، والبيرواني المخضرم 34 عامًا، جيانلوكا لابادولا (ق90+1) من ركلة جزاء، بعد خطأ فادح من الألباني ماراش كومبولا.

كالياري يضمن البقاء.. وساسولو يحتاج لمعجزة

وتعرض لاعب ساسولو، البرازيلي ماتيوس هنريكي للطرد (ق90+3)، ليفشل أصحاب الأرض حتى في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة.

وتسببت هذه الركلة في إنهاء حظوظ ساسولو في التعادل، وبالتالي سيحتاج لمعجزة من أجل البقاء، بينما ساهم انتصار كالياري في البقاء رسميًا بالأضواء، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، ليبتعد بأربع نقاط عن منطقة الهبوط، مع تبقي جولة على الختام، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي حال فاز إمبولي (32) على أودينيزي (33) في المباراة الجارية حاليًا، فسيتأكد هبوط ساسولو لدوري القسم الثاني.