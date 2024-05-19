نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك vs نهضة بركان zamalek x nahdat burkan (0-0) في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك vs نهضة بركان zamalek x nahdat burkan (0-0) في نهائي الكونفدرالية، أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك عن تشكيلة فريقه التى ستواجه نهضة بركان بعد قليل.

وفى النهائى المنتظر الذي سينطلق بعد قليل فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية يلتقى الزمالك مع نهضة بركان، ليعلن جوميز عن تشكيل اللقاء.

وتستعرض بوابة دوت الخليج" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة بشأن مباراة الزمالك ونهضة بركان، اليوم الأحد، حيث يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى "إياب" نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب.



تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان



وسيخوض الزمالك لقاء اليوم فى نهائى الكونفدرالية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - محمد شحاتة - زيزو - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما تشكيل نهضة بركان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان المغربي