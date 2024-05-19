نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الشعباني المباراة بتشكيلته الكاملة دون أي تغييرات عن لقاء الذهاب، مما يعكس ثقته في اللاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة.

تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

جاء تشكيل نهضة بركان كما يلي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: حمزة الموساوي، إيسوفو دايو، عبد الحق عسال، عادل تاحيف

الوسط: أيوب خيري، محمد المرابط، ياسين لبحيري

الهجوم: يوسف مهيري، فاليري بول باسيين، يوسف الفحلي

مقاعد البدلاء: أمين الوعد، أمين المصواب، مامادو كامارا، كلاود جنولو، حمزة السمومي، رضا حاجي، يوسف الزغودي، تويسيلا كيسندا، جبريل واتارا.

حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي في مدينة بركان، بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم يوم الأحد الماضي.

يهدف نادي نهضة بركان إلى تحقيق اللقب الثالث في تاريخه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز بالبطولة عام 2020 أمام بيراميدز، وفي عام 2022 بركلات الترجيح أمام أورلاندو بيراتس.