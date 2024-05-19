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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن مواجهة تشيلسي مع ضيفه بورنموث ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز البلوز بهدفين مقابل لاشيء.

وتمكن كايسيدو من افتتاح التسجيل لصالح البلوز في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد خطأ ساذج من حارس المرمى.

تمكن من خلاله نجم وسط البلوز من تصويب الكرة من منتصف الملعب لتسكن المرمى وهو خاليا بعد خروج حارس المرمى من منطقة الجزاء.

تشيلسي يهزم بورنموث في ختام الدوري الإنجليزي

وأضاف رحيم استرلينج الهدف الثاني لصالح البلوز عند الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من كول بالمر.

وسجل بنوا بدياشي هدف بورنموث الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 49 بالخطأ في مرماه.

لتنتهي المباراة بفوز البلوز وحصد ثلاث نقاط هامة تجعله في المركز السادس بجدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 48 نقطة.

