انت الأن تتابع خبر عطيف يزلزل جماهيرا لشباب ويهاجم مدرب الفريق... ويطالب إدارة الكرة السعودية بهذا الإجراء العاجل !والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اتهم الناقد الرياضي أحمد عطيف مدرب فريق الشباب بتحمل مسؤولية هزيمة الفريق أمام التعاون في المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن، وتعقد مؤخرًا على استاد التعاون. وخلال مشاركته في برنامج "دورينا غير"، أوضح عطيف أن خسارة الشباب جاءت نتيجة للتشكيلة الأولية التي اعتمد عليها المدرب والتدخلات غير الفعّالة خلال المباراة، مما جعل الفريق يفشل في تحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من محاولات التدارك التي باءت بالفشل.
في المقابل
- لعب فريق التعاون بشكل منظم، ما أهّله لتسجيل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث. الجدير بالذكر أن الشباب تلقى خسارته بنتيجة 0-1 من قبل التعاون، وهو ما يُسلط الضوء على العواقب السلبية للقرارات التكتيكية في عالم كرة القدم.
- يشير هذا التحليل إلى التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه الإعداد والأسلوب الفني في نتائج المسابقات الرياضية، مؤكدًا على أهمية الاختيارات الاستراتيجية لمدراء الفرق.