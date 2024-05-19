انت الأن تتابع خبر عطيف يزلزل جماهيرا لشباب ويهاجم مدرب الفريق... ويطالب إدارة الكرة السعودية بهذا الإجراء العاجل !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم الناقد الرياضي أحمد عطيف مدرب فريق الشباب بتحمل مسؤولية هزيمة الفريق أمام التعاون في المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن، وتعقد مؤخرًا على استاد التعاون. وخلال مشاركته في برنامج "دورينا غير"، أوضح عطيف أن خسارة الشباب جاءت نتيجة للتشكيلة الأولية التي اعتمد عليها المدرب والتدخلات غير الفعّالة خلال المباراة، مما جعل الفريق يفشل في تحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من محاولات التدارك التي باءت بالفشل.

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