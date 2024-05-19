انت الأن تتابع خبر هدف النصر يثير زوبعة من الجدل! هل تهدد يد ماني مصير المباراة؟ ا لخبير التحكيمي فودة يجيب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثار هدف النصر في مباراته ضد الهلال، ضمن الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، جدلاً حول صحة الهدف بسبب لمسة يد على ساديو ماني لاعب النصر.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير التحكيمي محمد فودة أن الهدف صحيح وذلك لسببين رئيسيين:
- لعب الكرة مرتين بعد لمسة اليد: لم يتم تسجيل الهدف مباشرة بعد لمسة اليد، بل تم لعب الكرة مرتين قبل أن تستقر في شباك الهلال.
- عدم تسديد ماني للكرة بيده: لم يقم ماني بتسديد الكرة بيده مباشرة، وإنما اصطدمت الكرة بيده بشكل غير متعمد.
- وبناءً على ذلك، فإنّ الهدف لا يُلغى طبقًا لقواعد كرة القدم، حتى في حال وجود لمسة يد، طالما لم يتم تسجيل الهدف مباشرة بعد اللمسة أو لم يتم تسديد الكرة بيد اللاعب.