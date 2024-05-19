انت الأن تتابع خبر هدف النصر يثير زوبعة من الجدل! هل تهدد يد ماني مصير المباراة؟ ا لخبير التحكيمي فودة يجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار هدف النصر في مباراته ضد الهلال، ضمن الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، جدلاً حول صحة الهدف بسبب لمسة يد على ساديو ماني لاعب النصر.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير التحكيمي محمد فودة أن الهدف صحيح وذلك لسببين رئيسيين: