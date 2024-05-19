بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي بثنائية ويعزز صدارته لجدول ترتيب دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز من تحقيق فوزًا هامًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين نظيفين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي بثنائية

واستطاع مصطفى فتحي جناح فريق بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ثم أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني لصالح السماوي في الدقيقة 74 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وبيراميدز سيطرة كاملة لفريق بيراميدز على مجريات المباراة، ومن الناحية الهجومية حيث تمكن من تسجيل هدفين.

بينما كان الاسماعيلي يحاول مجاراة المباراة لكنه فشل في الوصول إلى مرمى بيراميدز وتسجيل أي هدف خلال تلك المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعبه بالإسماعيلية.

وأقيمت المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وحقق بيراميدز ثلاث نقاط هامة يعزز بها صدارته بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 50 نقطة، حققهم من 21 مباراة.

بينما يظل الدراويش في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة حققهم خلال مشاركته في 24 لقاء بالدوري العام.