رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا لـ الدوري الإنجليزي 2023/2024

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/24 مساء يوم الأحد بعد فوزه على وست هام يونايتد.

مانشستر سيتي بطلًا لـ الدوري الإنجليزي

بهذا الانتصار، الذي جاء بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري، تمكن مانشستر سيتي من تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي نادٍ آخر.

يُعد هذا التتويج هو العاشر في تاريخ مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي، مما يجعله رابع أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بعد آرسنال (13 مرة)، ليفربول (19 مرة)، ومانشستر يونايتد (20 مرة).

تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، قدم مانشستر سيتي أداءً رائعًا هذا الموسم، حيث حقق 28 انتصارًا، وخسر 3 مباريات فقط، وتعادل في 7 لقاءات. وسجل الفريق 96 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا طوال منافسات الموسم.

هذا التتويج يمثل السادس لجوارديولا بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل المدربين في تاريخ البطولة.