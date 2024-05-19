نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحددت الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منافسات الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بعد انتهاء موسم 2023/2024 مساء اليوم. شهدت الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز إقامة جميع المباريات، والتي أسفرت عن تحديد الفرق الهابطة.

الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024

كما هو مقرر كل موسم، يهبط ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل بداية الجولة الأخيرة، كان قد تأكد هبوط شيفيلد يونايتد وبيرنلي، بينما تم تحديد الفريق الثالث الهابط اليوم وهو لوتون تاون.

هبط لوتون تاون بعد خسارته بنتيجة 4-2 أمام فولهام، ليودع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صعوده إليه الموسم الماضي، وينضم إلى شيفيلد يونايتد وبيرنلي في الهبوط إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024:

لوتون تاون

بيرنلي

شيفيلد يونايتد