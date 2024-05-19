نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، من تسجيل هدف الفارس الابيض الأول شباك نهضة بركان، وذلك في الدقيقة "20" من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.



ويستضيف الزمالك نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2024، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب.

ويكفي الزمالك في مباراة العودة الفوز بهدف واحد، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد حصوله عليها عام 2019.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى خاصة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

