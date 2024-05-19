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أحمد جودة - القاهرة -

اختير مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل على استاد الإسماعيلية في لقاء الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.

مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساعد بيراميدز في تحقيق الانتصار الثامن على التوالي في مشوار الفريق بالدوري، ليواصل الابتعاد بصدارة ترتيب البطولة بعد الوصول إلى ٥٠ نقطة.

