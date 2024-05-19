نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 بعد ختام الجولة الأخيرة للموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024 عقب ختام منافسات الجولة الأخيرة الـ38 من عمر البطولة.

ونجح نادي مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذه النسخة 2023-2024 بعد أن تألق خلاله وتربع على الصدارة برصيد 91 نقطة.

في حين فشل أرسنال في الظفر بالبطولة بعد موسم مليء بالتألق ختمه في الوصافة بفارق نقطتين عن السيتي الذي تواجد في الصدارة وبفارق سبع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي البطل برصيد 91 نقطة

آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة

ليفربول في المركز الثالث برصيد 82 نقطة

أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 68 نقطة

توتنهام في المركز الخامس برصيد 66 نقطة

تشيلسي في المركز السادس برصيد 63 نقطة

نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 60 نقطة

مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 60 نقطة

وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة

كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.

بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 48 نقطة.

فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 47 نقطة.

وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 46 نقطة.

إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

برينتفورد في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد 16 نقطة.