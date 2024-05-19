نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة الوداع.. أرقام كلوب مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل قارب يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى البر معلنًا انتهاء رحلته داخل الآنفيلد بعد فترة طويلة قضاها داخله كانت مليئة بالإنجازات المميزة.

وقد أعلن كلوب رحيله عن صفوف نادي ليفربول مع نهاية هذا الموسم، لينهي رحلته التي بدأها معه منذ تسعة أعوام وشهدت مختلف الإنجازات والصعوبات في آن واحد.

وودع كلوب جماهيره ولاعبيه وجميع أعضاء الريدز مساء اليوم في مباراة الفريق التي لعبت ضد نادي ولفرهامبتون من منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد من منافسات الجولة الثامنة والثلاثين.

أرقام كلوب مع ليفربول

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي أرقام يورغن كلوب مع ليفربول منذ أن وصل إلى الفريق في 2015 وقاده لتحقيق ألقاب وأرقام مختلفة والتي جاءت على النحو التالي:-

نجح كلوب في خوض 334 مع ليفربول مباراة، نجح في الفوز خلال 208 مباراة، وتعادل في 78 وخسر 47 لقاء.

في حين أحرز فريقه 714 هدفا، وتلقت شباكه 333 هدفا، وتوج مع الفريق بـ 7 ألقاب.

وأما عن ألقابه فقد حقق المدرب الألماني مع ليفربول ست بطولات، تتمثل في الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020)، دوري أبطال أوروبا (2018-2019)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية (2021-2022)، كأس العالم للأندية (2019)، وكأس السوبر الأوروبي (2019).

