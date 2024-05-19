نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ 96 عام.. كلوب يسطر التاريخ مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تسجيل إحصائية مميزة له مع العملاق الإنجليزي بعد مباراته ضد ولفرهامبتون في البريميرليغ مساء اليوم.

وفاز ليفربول على نادي ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في آخر جولة من عمر الدوري الإنجليزي.

تاريخ مميز لكلوب مع ليفربول

ويعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون إنجاز مميز لكلوب الذي حقق نجاح كبير لم يسبق وإن حدث منذ 96 عاما.

ولم يستطيع أي مدرب في الفوز خلال آخر مباراة له في ليفربول منذ 1928 عندما فاز الاسكتلندي مات ماكوين ليتبعه كلوب بفوز اليوم.

كلوب يتألق مع ليفربول

الجدير بالذكر أن كلوب قاد ليفربول في 2015، وحقق معهم العديد من الألقاب منها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الذي غاب عنهم لـ 30 عاما في 2020 الماضي.