نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج: قدمنا موسمًا سيئًا للغاية.. وجاهزون لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، عن رأيه في موسم فريقه بعد نهاية منافسات الدوري الإنجليزي، كما تطرق في حديثه إلى آخر الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

واجه مانشستر يونايتد فريق برايتون في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-0. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد برايتون عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

تصريحات إريك تين هاج

في تصريحاته لشبكة "BBC SPORTS"، قال تين هاج: "لقد قمنا بتغيير بعض الأمور بين الشوطين، مما منحنا المزيد من السيطرة على المباراة، وفي النهاية كان الفوز مستحقًا".

وأضاف: "لقد تبادلنا التمريرات بين الجانبين، من اليسار واليمين، وكان هذا التغيير مهمًا. واجهنا صعوبة في الدفاع أمام جواو بيدرو في الشوط الأول، ولكن بعد التعديلات تحسنت سيطرتنا وكنا أفضل في التعامل مع الكرة".

وأوضح تين هاج: "على الرغم من أننا حصلنا على 58 نقطة قبل عامين، إلا أن المركز الثامن هذا الموسم هو أسوأ أداء لنا، وهذه حقيقة. كان علينا أن نحقق نتائج أفضل، ونعرف الأسباب وراء ذلك، لكن الآن ليس الوقت المناسب للخوض في التفاصيل".

الاستعدادات لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عن المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، قال تين هاج: "بالنظر إلى كل التحديات التي واجهناها هذا الموسم، كان من الجيد استعادة اللاعبين. لقد عملوا بجد لمحاولة اللعب في المباريات النهائية، وخاصة المباراة النهائية الأسبوع المقبل".

واختتم حديثه قائلًا: "لدينا خيارات جيدة. نأمل أن يكون لدينا أسبوع ناجح وأن يكون جميع اللاعبين جاهزين، سنختار أفضل العناصر المتاحة وسنقاتل من أجل الفوز بالكأس".