الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024، على حساب نهضة فريق نهضة بركان المغربي، بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الإياب.



وتمكن أبناء ميت عقبة من حصد اللقب الإفريقي، بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في المغرب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.



ونجح أحمد حمدي من خطف هدف الفوز والتتويج بالبطولة، في الدقيقة 20 من عمر وأحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب أحمد حمدي، بعد صناعة من أحمد سيد زيزو.



وشهدت الدقيقة 41 من أحداث المباراة خروج أحمد حمدي صاحب هدف التقدم، بعد تعرضه للإصابة، وقام الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز بالدفع بزميله يوسف إبراهيم أوباما.



جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج بها نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التتويج بها في عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضًا.

