بعد التتويج بلقب الدوري.. قائد مانشستر سيتي: أشعر بالفخر لرفع الكأس في هذا السيناريو

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى كايل ووكر قائد مانشستر سيتي، سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب الفوز على وست هام يونايتد اليوم.

قائد مانشستر سيتي: أشعر بالفخر لرفع الكأس في هذا السيناريو

وانتهت المباراة التي جمعت مانشستر سيتي ونظيره وست هام يونايتد، بفوز الفريق السماوي بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع مانشستر سيتي أن يحصد اللقب الرابع له على التوالي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال قائد مانشستر سيتي كايل ووكر، في تصريحات نقلتها شبكة "SKY SPORTS": "أرتدي شارة القيادة ولكني لا أضع نفسي فوق أي شخص آخر، نحن فريق واحد هناك أربعة قادة بما فيهم أنا، أنا مجرد الرجل الذي وقع الاختيار علي ليحمل شارة القيادة".

وتابع: "أشعر بالإمتنان لرفع الكأس في هذا السيناريو، وتحقيق اللقب الرابع على التوالي، إنه حلم أصبح حقيقة".

وأضاف: "خرجنا من دوري أبطال أوروبا، ووصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي، جعل الأمر مميزًا".

وأردف: "نعلم جميعًا المباراة في توتنهام، بمجرد تجاوزنا تلك العقبة، تصبح الأمور على مسافة قريبة".

واستطرد: "أن نأتي إلى هنا ونلعب أمام جماهيرنا، حيث لم نخسر طوال الموسم، كان خلفنا الجمهور، كان لدينا الزخم وكانت لدينا الثقة أيضًا".

واختتم ووكر تصريحاته قائلًا: "إنه دوري صعب للغاية الفوز به، عندنا نظرت إلى الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني، وكان الفائزون يتقدمون بفارق 10-15 نقطة، ولكن مع اللعب النظيف مع أرسنال وليفربول بسبب ما فعلوه طوال الموسم، يجعل الفوز به أمرًا صعبًا للغاية من المؤكد أنهم يدفعوننا إلى أقصى الحدود".