نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم الزمالك.. 5 أندية حصدت كأس الكونفدرالية "مرتين" عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بالمغرب، انتهت بفوز نهضة بركان 2-1، ولكن استفاد الزمالك من تسجيله هدفًا خارج ملعبه، ليحسم لقب البطولة رسميًا اليوم في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج بكأس الكونفدرالية مرتين في تاريخ البطولة بعدما سبق وحقق اللقب عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضًا، بينما الأهلي حصد اللقب مرة وحيدة.

الزمالك يعادل إنجاز 4 أندية في الكونفدرالية

وبعد تتويجه بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ نجح الزمالك في معادلة إنجاز 4 أندية أفريقية حققت لقب البطولة مرتين هم:

- النجم الساحلي التونسي: حصد اللقب عامي 2006، 2015.

- مازيمبي الكونغولي: توج باللقب عامي 2016، 2017.

- نهضة بركان: توج بلقب البطولة عامي 2020، 2022

- الرجاء المغربي: فاز بكأس الكونفدرالية عامي 2018، 2021.

الجدير بالذكر أن نادي الصفاقسي التونسي هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر التاريخ وحصد اللقب 3 مرات.

