نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يُدون أول ألقاب البرتغاليين.. 21 مدربًا من 13 جنسية مختلفة حصدوا كأس الكونفدرالية عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك، فريقه للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم على حساب فريق نهضة بركان المغربي بالفوز عليه في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في المغرب، بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، قبل فوز الفارس الأبيض بهدف دون رد في مباراة الإياب اليوم ليتوج باللقب.

وأصبح جوزيه جوميز أول مدرب برتغالي في التاريخ يتوج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وثاني مدرب يحصد اللقب مع الزمالك بعد السويسري كريستيان جروس عام 2019.

جنسيات المدربين المتوجين بكأس الكونفدرالية

تاريخيًا، توج 21 مدربًا من 13 جنسية مختلفة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر التاريخ أكثرهم الإسباني خوان كارلوس جاريدو والذي حقق اللقب مرتين مع الأهلي والرجاء المغربي.

وجاءت جنسيات المدربين المتوجين بكأس الكونفدرالية كالآتي:

- 4 مدربين من المغرب

- 3 مدربين من تونس

- 2 من إسبانيا / سويسرا / الكونغو الديمقراطية

- 1 من الجزائر / الكاميرون / الكونغو/ فرنسا / غانا / مالي / هولندا / اخيرًا البرتغال.