نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا عقب خسارة البريميرليج: فخور بلاعبي أرسنال وهدفنا تحقيق البطولات في المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على خسارة الجانرز لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، على الرغم من الفوز على نظيره إيفرتون في الجولة الأخيرة.

حيث حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

أرتيتا يعلق على خسارة البريميرليج على حساب مانشستر سيتي

وكشف أرتيتا، في تصريحات له عبر شبكة تي إن تي سبورتس: "أشعر بالفخر الشديد بجميع لاعبي أرسنال، وأوجه التهنئة إلى نادي مانشستر سيتي، هم أبطال البريميرليج، وكانوا هائلين منذ ديسمبر، كنا نسعى للتتويج باللقب، ولكن لسوء الحظ هذا لم يكفي".

أما عن منافسة أرسنال لفريق مانشستر سيتي حتى الجولات الأخيرة، أوضح أرتيتا: "هذا أمر جيد لأن النجاح، يجب أن يكون من خلال المقارنة مع فريق آخر، وتخطينا جميع الأرقام القياسية التي حققها النادي السماوي، إلا أن نحقق الفوز عليه".

واكمل:" من وجهة نظري، هذا الدوري الأكثر تنافسية عبر التاريخ، ولا بد أن نتحسن أكثر من ذلك، حتى نتمكن من التتويج بالبطولات".

وأضاف: "أشعر بالحزن الشديد، بسبب عدم تتويجي مع أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي اليوم، بسبب أنها ستكون شئ مميز لي، وكنا أقرب من التتويج بها".

وعن إمكانية تتويج أرسنال بالبطولات في الفترة القادمة: "في الوقت الحالي، سنركز بشكل أكبر، وطموح أعلى، حتى نحقق الإنجازات".