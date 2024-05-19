الزمالك يعادل رقم ليفربول وبايرن ميونخ بعد تتويجه بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بالمغرب، انتهت بفوز نهضة بركان 2-1، ولكن استفاد الزمالك من تسجيله هدفًا خارج ملعبه، ليحسم لقب البطولة رسميًا اليوم في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في معادلة إنجاز 4 أندية سبق وحققت لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية هم (النجم الساحلي – نهضة بركان – مازيمبي الكونغولي – الرجاء المغربي).

الزمالك يعادل رقم ليفربول وبايرن ميونخ

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معادلة رقم ناديي ليفربول وبايرن ميونخ في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية على مستوى العالم بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.

ورفع الزمالك رصيد بطولاته القارية لـ14 لقبًا ليتساوى مع فريقي ليفربول وبايرن ميونخ في قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا 5 مرات، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين أيضًا.

يذكر أن الزمالك أول فريق مصري يحصد كأس الكونفدرالية مرتين عبر تاريخ البطولة، بينما حصد الأهلي اللقب مرة وحيدة.