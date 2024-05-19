نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتعادل إيجابيا أمام فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره فريق فياريال بأربعة أهداف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال

وبدأت أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال برتم سريع وكان ريال مدريد الأقرب للتسجيل وسجل اردا جولر الهدف الأول في الدقيقة 14 صنعه له براهيم دياز وعاد خوسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع فاسكيز وسجل سورلوث الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 39 وعاد فاسكيز بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بتمريرة لدياز وسجل جولر الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 45 وانتهى الشوط 4/1.

وببداي الشوط الثاني سجل سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعاد بالثالث والتعادل لفياريال 52،56 وانتهت المباراة 4/4.

