مانشستر سيتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية عقب التتويج بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، تحطيم الأرقام القياسية عقب تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وحقق فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الفوز على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل إلى النقطة 91.

مانشستر سيتي يحقق رقم قياسي جديد

ووصل فريق مانشستر سيتي إلى (35) مباراة متتالية دون هزيمة في جميع البطولات، و(23) لقاء دون هزيمة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث كانت آخر مرة تعرض فيها فريق مانشستر سيتي، للهزيمة كانت ضد أستون فيلا، ومنذ هذه المباراة لم يتلقى الفريق السماوي الهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما بات مانشستر سيتي، ثاني فريق إنجليزي في الدرجة الأولى يخوض أكثر من 30 مباراة دون هزيمة؛ بعد فريق نوتنجهام فورست.

حيث خاض نوتنجهام فورست، 40 مباراة دون هزيمة (عام 1978)

ويليه مانشستر سيتي، الذي خاض 35 مباراة دون هزيمة في (موسم 2023/24) الحالي.

ثم يأتي بعد ذلك، مانشستر يونايتد، حيث وصل إلى 34 مباراة دون هزيمة، في موسم (عام 1993، و1998/99)

