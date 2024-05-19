الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على تهنئة نادي الزمالك، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.



ونشر الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم".



وتابع: " أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".



جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج بها نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التتويج بها في عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضًا.

