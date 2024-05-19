نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره فريق فياريال في فخ التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال

وسجل اردا جولر الهدف الأول في الدقيقة 14 صنعه له براهيم دياز.

وعاد خوسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع فاسكيز.

وسجل سورلوث الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 39.

وعاد فاسكيز بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بتمريرة لدياز وسجل جولر الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 45.

وسجل سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعاد بالثالث والرابع وتعادل لفياريال 52،56 وانتهت المباراة 4/4.

ترتيب ريال مدريد وفياريال

ويحتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 94 نقطة بعد تحقيق 29 فوز و7 تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 52 نقطة حيث فاز خلال 14 وتعادل بعشرة وهزم بثلاثة عشر.