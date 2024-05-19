الرياضة

ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك..وجمهور الأبيض هو صانع البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بحصول الفارس الأبيض على لقب الكونفدرالية.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مبروك لكل جماهير نادي الزمالك وللنادي العظيم الذي أثبت اليوم أن بطلًا، وان شاء الله الفريق سيحصل على كل البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أعشق الفانلة البيضاء ونادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دائما تصنع النجوم البطولات"

وأوضح: "لاعبو الزمالك بذلوا مجهود كبير من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية وأشكرهم على الأداء المميز".

واختتم تصريحاته قائلا: "أعد جماهير نادي الزمالك باستمرار زيزو داخل القلعة البيضاء ولن يرحل عن الفريق".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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