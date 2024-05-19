نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك..وجمهور الأبيض هو صانع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بحصول الفارس الأبيض على لقب الكونفدرالية.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مبروك لكل جماهير نادي الزمالك وللنادي العظيم الذي أثبت اليوم أن بطلًا، وان شاء الله الفريق سيحصل على كل البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أعشق الفانلة البيضاء ونادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دائما تصنع النجوم البطولات"

وأوضح: "لاعبو الزمالك بذلوا مجهود كبير من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية وأشكرهم على الأداء المميز".

واختتم تصريحاته قائلا: "أعد جماهير نادي الزمالك باستمرار زيزو داخل القلعة البيضاء ولن يرحل عن الفريق".

