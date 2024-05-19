نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الافريقية ويتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من استاد القاهرة الدولى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتى شهدت فوز نادي الزمالك على نظيره المغربي فريق نهضة بركان بكأس البطولة الكونفيدرالية.

وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية

وعقب انتهاء المباراة حرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب واللاعبين، وذلك بعد تغلب الزمالك بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2 لنادي الزمالك.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه الفريق، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكدًا أن هذا التتويج باللقب يعكس التفوق والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية.

مؤكدا على تمنياته للنادي الأهلى بالفوز بلقب بطولة الأبطال الإفريقية خلال مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولى أيضا يوم السبت المقبل لتكتمل سعادة جماهير كرة القدم المصرية ولتكون بطولة السوبر الافريقي بين قطبي الكرة المصرية إضافة إلى ما تمثله من دافعا للمنتخب المصري خلال مبارياته المقبلة فى تصفيات كاس العالم والمقرر لها شهر يونيو المقبل.

وتوج نادي الزمالك باللقب، بعد ان انتهت مباراة العودة بتغلب نادي الزمالك بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الاياب بنتيجة 2-1 لصالح نهضة بركان، لتكون النتيجة الاجمالية 3-2 لنادي الزمالك.