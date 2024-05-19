حافلة مكشوفة للزمالك للاحتفال بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

حافلة مكشوفة للزمالك للاحتفال بالكونفدرالية

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتوفير حافلة مكشوفة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب انتهاء مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، للاحتفال بتتويج الفارس الأبيض باللقب الأفريقي.

ويذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي، كان قد انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، وبعد فوز اليوم نجح الأبيض في حصد اللقب بمجموع المباراتين.

وجدير بالذكر أن هذا اللقب يعد الثاني للزمالك في تاريخه، بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2019.