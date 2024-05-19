نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فونسيكا يقترب من قيادة ميلان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن آخر تطورات ملف المدرب الجديد الذي سيقود ميلان الإيطالي في الموسم القادم خلفا لستيفانو بيولي.

وقرر كاردينالي مالك نادي ميلان إقالة ستيفانو بيولي مدرب الفريق اللومباردي بعد خروج الروسونيري خالي الوفاض من أي بطولة هذا الموسم.

وفشل ميلان في حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري، حيث خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان، وودع منافسات كأس إيطاليا، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية، أن باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي هو المرشح الأبرز لتدريب ميلان، على الرغم من أن هناك العديد من الأسماء التي تمت دراستها في الأسابيع الأخيرة.

وأكد أيضًا الصحفي الإيطالي دي مارزيو أن الخيار الأول لتدريب ميلان الموسم القادم هو البرتغالي باولو فونسيكا.

