مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزيتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق، عقب فوزه على ضيفه وست هام 3-1، يوم الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من "البريميرليغ".

وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب (الاتحاد) في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدفا لوست هام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.

فوز شرفي لأرسنال

وحقق أرسنال فوزا شرفيا 2- 1 على ضيفه إيفرتون.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق إدريسا غاي في الدقيقة 40 عبر ركلة حرة مباشرة نفذت بطريقة رائعة وسكنت الشباك.

ولم يهنأ إيفرتون بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الياباني تاكيهيرو تومياسو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 43، فيما تكفل الألماني كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي كان يسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 – 2004، إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 50 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة آخرى، فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين سجلهما أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة (34) وجاريل كوانساه في الدقيقة (40)، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد نيلسون سيميدو في الدقيقة 28، ليودع النادي مدربه الألماني يورجان كلوب على ملعب "أنفيلد" بشكل جيد، ويرفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثالث.

وأنهى توتنهام هوتسبير مشواره في الدوري بفوز ثمين أمام شيفيلد يونايتد 3 ـ صفر، حيث سجل لتوتنهام ديان كولوسيفسكي هدفين في الدقيقتين 14 و65 وبيدرو بورو في الدقيقة 59، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 66 نقطة ويحل في المركز الخامس، ويضمن التأهل مباشرة للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي الجولة الأخيرة أيضا، ضمن تشيلسي مقعدا أوروبيا بعد الفوز على بورنموث 2 ـ 1 ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز الثاني عشر.

سجل مويزيس كايسيدو ورحيم سترلينج هدفي تشيلسي في الدقيقتين 17 و48، بينما أحرز بينوا بادياشيلي مدافع تشيلسي هدفا لبورنموث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.

كما فاز مانشستر يونايتد على مضيفه برايتون بهدفي ديوجو دالوت وراسموس هويلوند في الدقيقتين 73 و88 لينهي يونايتد الموسم في المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

وسيتأهل مانشستر يونايتد لمسابقة الدوري الأوروبي حال فوزه على جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل، وحينها سيتأهل تشيلسي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وإذا فاز مانشستر سيتي بلقب الكأس ليجمعه مع لقب الدوري، سيتأهل تشيلسي لمسابقة الدوري الأوروبي بينما سيتأهل فريق نيوكاسل يونايتد لدوري المؤتمر.

في السياق، حقق نيوكاسل يونايتد الفوز على برينتفورد 4 ـ 2 وسجل هارفي بارنز وجاكوب ميرفي وألكسندر إيزاك وبرونو جيمارايش أهداف نيوكاسل في الدقائق 21 و36 و38 و77.. بينما أحرز فيتالي جانيلت ويوان ويسا هدفي برينتفورد في الدقيقتين 48 و70.

رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع، ليبقى منتظرا بطاقة أوروبية حال تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

هبوط لوتون

هبط فريق لوتون تاون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (شامبيونشيب)، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه فولهام 2-4.

وتجمد رصيد لوتون تاون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق أربع نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع عشر والذي فاز في الجولة ذاتها على بيرنلي 2-1.

على الجانب الآخر، رفع فولهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث عشر.