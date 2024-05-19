الزمالك المصري بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقيتوج الزمالك المصري بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية" للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في إياب الدور النهائي.

أحرز هدف المباراة الوحيد أحمد حمدي في الدقيقة (23).

واستفاد الزمالك من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر ذهابا أمام نهضة بركان 1 ـ 2 الأسبوع الماضي في المغرب.

وكرر الزمالك سيناريو اللقب الأول عندما فاز بكأس الكونفيدرالية عام 2019 على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز 1 ـ صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل فشل الفريق المغربي في التتويج بكأس الكونفيدرالية للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022 ليبقى الصفاقسي التونسي في صدارة أكثر الأندية تتويجا بكأس البطولة القارية برصيد ثلاث مرات.