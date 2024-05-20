نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وتمكن أبناء ميت عقبة من حصد اللقب الإفريقي، بعد الفوز في لقاء اليوم بنتيجة هدف نظيف دون رد، وبنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في المغرب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج بها نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التتويج بها في عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضًا.