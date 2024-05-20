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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، حال الاستقرار على إقالة تشافي من منصبه.

واشتعلت الخلافات خلال الفترة الأخيرة بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، والتي على آثرها بات مستقبل المدرب محل شك مع البلوجرانا.

المرشحون لقيادة برشلونة حال إقالة تشافي

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية، فإن هناك 3 مرشحين على طاولة برشلونة لقيادة الفريق الكتالوني حال إقالة تشافي.

وقالت التقارير بأن كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي، وهانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، ورافائيل ماركيز المدير الفني لفريق شباب برشلونة هم المرشحين لقيادة برشلونة.

